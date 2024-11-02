Про це повідомили в КМВА.

“Внаслідок атаки російських дронів по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі на території житлової забудови. Пошкоджено два легкових автомобілі. Без пожежі та постраждалих”, — йдеться в дописі.

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