Через дефіцит електроенергії внаслідок обстрілів та похолодання комерційні споживачі Києва відчують обмеження в користуванні світлом.

Про це повідомляє КМДА.

У середу, 13 листопада, у Києві на вимогу “Укренерго” обмежується електропостачання для промислових об’єктів та бізнесу з 7:00 до 20:00.

“За вказівкою Укренерго сьогодні 13 листопада в Києві будуть задіяні обмеження світла для промисловості та бізнесу з 7-00 до 20-00 години”, – йдеться у повідомленні.

Це рішення ухвалене через дефіцит в енергосистемі, спричинений нещодавніми обстрілами з боку Росії та зниженням температури. Представники адміністрації підкреслили, що обмеження не торкнуться побутових споживачів – мешканців Києва, які й надалі матимуть доступ до електроенергії.