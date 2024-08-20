У Києві фіксують зростання кількості тяжких хворих на COVID-19. Ушпиталених більшає останніми днями, а недугу виявляють й у дітей.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.

Вона зазначила, що таких висновків дійшли на основі аналізу статистики шпиталізацій пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

Ще 1 серпня в столичних лікарнях перебували 87 пацієнтів, а от станом на 20 серпня їх вже 130. За останню добу до медичних закладів надійшли 34 людини.

«Це майже вдвічі більше, ніж кількість шпиталізованих напередодні. Також спостерігається тенденція зростання рівня захворюваності й серед дітей», — зауважила Гінзбург.

Вона додала, що ще одним фактом, що викликає занепокоєння, є збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки та підключення до апаратів штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, у Києві в липні зареєстрували 900 випадків COVID-19, тоді як у червні їхня кількість становила менше ніж 200. З початку року від коронавірусу в столиці померли 52 людини.