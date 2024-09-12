Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.
“У Київській області під час огляду було виявлено вибухонебезпечний предмет на території підстанції. Його було вилучено”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що енергетики зараз ліквідовують наслідки масованого російського обстрілу, який стався 26 серпня. Кажуть, що стан в енергосистемі стабільний, проте обстріл наприкінці літа був одним з найбільших, тому значні пошкодження, завдані ворогом, надалі ускладнюють роботу енергосистеми.
“Наразі триває масштабна ремонтна кампанія для відновлення енергооб’єктів. Енергетики працюють цілодобово, щоб забезпечити стабільність і цілісність енергосистеми та підготувати її до осінньо-зимового періоду“, — кажуть у відомстві.
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