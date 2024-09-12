На території електропідстанції в Київській області під час огляду знайшли вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

“У Київській області під час огляду було виявлено вибухонебезпечний предмет на території підстанції. Його було вилучено”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики зараз ліквідовують наслідки масованого російського обстрілу, який стався 26 серпня. Кажуть, що стан в енергосистемі стабільний, проте обстріл наприкінці літа був одним з найбільших, тому значні пошкодження, завдані ворогом, надалі ускладнюють роботу енергосистеми.