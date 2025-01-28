У ніч на 28 січня через падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату (БпЛА) загорівся музей ретро-автомобілів. Частина транспортних засобів в ангарі була знищена й пошкоджена.

Про це повідомляє Telegram-канал виконувача обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації (ОВА) Миколи Калашника.

“Унаслідок ворожої атаки БпЛА в області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів. Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 м². Попередньо, в ангарі знищено 9 транспортних засобів, 27 пошкоджено”, — написав в.о. голови Київської ОВА.

Загалом уламки дронів були зафіксовані в трьох районах області. У двох з них пошкоджені:

2 приватні будинки;

3 нежитлові приміщення;

3 автомобілі.

Постраждалих і влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури внаслідок обстрілу не зафіксовано.

Наразі оперативні групи продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

















У Київській області через уламки дронів загорівся музей ретро-автомобілів // 9 фото