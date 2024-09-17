Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області ведуть досудове розслідування за фактом привласнення коштів під час закупівель захисних споруд для навчальних закладів, передбачених Державною програмою. Розслідування проводиться за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Про це повідомили у БЕБ.

Зʼясувалося, що службовці компаній-виробників укриттів та посадовці органів влади за попередньою змовою постачали укриття, які не відповідали будівельним нормам (ДБН В.2.2-5:2023). Це підтвердили будівельно-технічні та економічні експертизи. Внаслідок цих порушень бюджет втратив 379 млн грн, з яких понад 20 млн грн збитків зафіксовано по об’єктах у Київській області.

У БЕБ встановили, що укриття не проходили контрольні випробування, а висновки експертів базувалися лише на теоретичних дослідженнях. Крім того, тендерна документація містила нечинні будівельні норми. Обшуки було проведено на виробничих потужностях постачальників, в місцях проживання посадовців та в навчальних закладах.

Під час слідчих дій було вилучено документацію щодо постачання укриттів, але діяльність підприємства не була заблокована. Від представників компанії жодних скарг щодо порушень під час обшуків не надходило.

Розслідування триває, і правоохоронці продовжують встановлювати факти розкрадання державних коштів.