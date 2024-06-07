На Софіївській Борщагівці в Київській області у квартирі на п’ятому поверсі вибухнув, попередньо, літієвий акумулятор. Чоловік отримав опіки верхніх і нижніх кінцівок 2-го ступеня.

Про це повідомляє ДСНС в Київській області.

“7 червня о 13:54 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про вибух у с. Софіївська Борщагівка в багатоповерхівці”, — йдеться в повідомленні.

До місця події було направлено черговий караул 34-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Вишневе.

“Прибувши, рятувальники встановили, що у квартирі на 5-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку стався вибух невстановленого предмету (ймовірно літієвого акумулятора) з послідуючим загоранням. Одна особа потерпіла – чоловік 1982 р.н. Він отримав опіки верхніх і нижніх кінцівок 2-го ступеню та був направлений до Київської обласної лікарні”, — зазначається в повідомленні.

У ДСНС повідомляють, що о 14:19 пожежу ліквідували.