На вулиці Рейтарській у Києві в одному з кафе сталося задимлення через спрацювання навчальної гранати.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“На вулиці Рейтарській, в одному з кафе, за попередньою інформацією, підірвали гранату. Екстрені служби прямують на місце“, — повідомив Кличко.

Згодом він уточнив, що граната була навчальною.

“За уточненою інформацією, на вулиці Рейтарській, в одному з кафе, внаслідок спрацювання учбової гранати відбулось задимлення в приміщенні”, — написав мер.

За попередньою інформацією, потерпілих і руйнувань немає.