Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“На вулиці Рейтарській, в одному з кафе, за попередньою інформацією, підірвали гранату. Екстрені служби прямують на місце“, — повідомив Кличко.
Згодом він уточнив, що граната була навчальною.
“За уточненою інформацією, на вулиці Рейтарській, в одному з кафе, внаслідок спрацювання учбової гранати відбулось задимлення в приміщенні”, — написав мер.
За попередньою інформацією, потерпілих і руйнувань немає.
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