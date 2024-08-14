На Троещине 7 мая в квартире взорвалась граната | Украинская правда

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“На вулиці Рейтарській, в одному з кафе, за попередньою інформацією, підірвали гранату. Екстрені служби прямують на місце“, повідомив Кличко.

Згодом він уточнив, що граната була навчальною. 

“За уточненою інформацією, на вулиці Рейтарській, в одному з кафе, внаслідок спрацювання учбової гранати відбулось задимлення в приміщенні”, — написав мер.

За попередньою інформацією, потерпілих і руйнувань немає.