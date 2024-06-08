Про це повідомив в.о. начальника комунального підприємства Віктор Вигівський на брифінгу 7 червня.
Він зазначив, що в технічній школі столичного метрополітену триває підготовка майбутніх машиністів, й серед слухачів вже є одна жінка.
“Ця група завершить навчання та вийде на лінію наприкінці цього року. Водночас найближчим часом ми оголосимо новий набір на курси машиністів”, — сказав Вигівський.
Посадовець висловив сподівання, що до курсів долучаться як чоловіки, так і жінки. Водночас він повідомив, що наразі на підприємстві працює 41% жінок і 59% – чоловіків.
За його словами, ситуація з браком фахівців у столичному метро пов’язана зокрема зі специфікою професії, вимушеною міграцією та мобілізаційною роботою.
Як зауважив Вигівський, метрополітен є вузькопрофільним підприємством і має багато специфічних вакансій, які вимагають не лише відповідної освіти, а й потребують безпосереднього навчання в умовах підприємства. Зокрема це стосується машиністів, енергодиспетчерів, слюсарів та поїзних диспетчерів. Спеціалісти зазначених професій мають пройти період адаптації, який зазвичай займає близько року.
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