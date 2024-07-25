Про це повідомляє пресслужба “Київводоканалу”.
Як зазначили у компанії, послуги водопостачання та водовідведення надаються мешканцям Києва цілодобово та в повному обсязі. Винятком є лише аварії на трубопроводах.
“Київводоканал” не запроваджував жодних графіків відключення водопостачання, тому ці повідомлення неправдиві”, — наголошується у повідомленні.
Також у “Київводоканалі” закликали мешканців столиці не довіряти фейковим новинам та орієнтуватися лише на офіційні джерела інформації: сайт “Київводоканалу”, сторінку у Facebook, а також офіційні ресурси Київської міської державної адміністрації.
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