Про це пише New Atlas.
Наразі роботом керує оператор, але у майбутньому його планують зробити автономним, щоб ефективніше реагувати на загрози.
Розробники стверджують, що новий 125-кілограмовий робот може переслідувати злочинців зі швидкістю до 35 км/год. Rotunbot RT-G керується дистанційно оператором, однак у майбутньому розробники планують зробити його повністю автономним для ефективного реагування на загрози.
Для орієнтації у просторі, уникнення перешкод і відстеження цілей робот-куля має систему GPS, камери й ультразвукові сенсори, а також витримує падіння з невеликої висоти та, ймовірно, може спускатися сходами.
Наразі робота тестують у торгівельному кварталі Веньчжоу на південному сході Китаю, що дозволить виявити його сильні та слабкі сторони для подальшого впровадження у роботу поліції.
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