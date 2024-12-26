У Китаї розпочалося тестування робота-кулі Rotunbot RT-G, завданням якого буде патрулювання вулиць. Розробники додали нелетальній зброї можливість випускати сльозогінний газ, створювати димові бомби, створювати спеціальні звуки для розгону натовпу та випускати сітки для знерухомлення підозрюваних.

Про це пише New Atlas.

Наразі роботом керує оператор, але у майбутньому його планують зробити автономним, щоб ефективніше реагувати на загрози.

Розробники стверджують, що новий 125-кілограмовий робот може переслідувати злочинців зі швидкістю до 35 км/год. Rotunbot RT-G керується дистанційно оператором, однак у майбутньому розробники планують зробити його повністю автономним для ефективного реагування на загрози.

Для орієнтації у просторі, уникнення перешкод і відстеження цілей робот-куля має систему GPS, камери й ультразвукові сенсори, а також витримує падіння з невеликої висоти та, ймовірно, може спускатися сходами.

Наразі робота тестують у торгівельному кварталі Веньчжоу на південному сході Китаю, що дозволить виявити його сильні та слабкі сторони для подальшого впровадження у роботу поліції.