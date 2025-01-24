Цю інформацію повідомила речниця МЗС Китаю Мао Нін, що зазначено на сайті відомства.
Відповідаючи на запитання російських журналістів, Мао Нін підкреслила, що Китай готовий підтримувати зв’язок з іншими сторонами для вирішення війни в Україні, яку офіційний Пекін називає «українською кризою».
«Ми раді бачити, що всі сторони відіграють конструктивну роль і створюють умови для деескалації та політичного врегулювання кризи», — додала вона.
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