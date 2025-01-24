У Китаї висловили позитивне ставлення до намірів Дональда Трампа, нового президента США, щодо завершення російсько-української війни шляхом переговорів. Міністерство закордонних справ КНР вважає, що «діалог і переговори є єдиним життєздатним шляхом».

Цю інформацію повідомила речниця МЗС Китаю Мао Нін, що зазначено на сайті відомства.

Відповідаючи на запитання російських журналістів, Мао Нін підкреслила, що Китай готовий підтримувати зв’язок з іншими сторонами для вирішення війни в Україні, яку офіційний Пекін називає «українською кризою».

«Ми раді бачити, що всі сторони відіграють конструктивну роль і створюють умови для деескалації та політичного врегулювання кризи», — додала вона.