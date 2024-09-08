У суботу, 7 вересня, у Латвії розбився російський військовий безпілотник. Інцидент стався в Резекненському краї на сході країни. Національні збройні сили Литви розпочали розслідування.

Про це повідомило Міністерство оборони Латвії у соцмережі Х.

За даними відомства, обставини події все ще встановлюються. Проте, за попередньою інформацією, літальний апарат перетнув повітряний простір Латвії з території Республіки Білорусь.

Як зауважили Сили оборони Латвії, про інцидент вже повідомлено високопосадовців, правоохоронців і командування НАТО.

“Ми розпочали консультації щодо цього інциденту з нашими союзниками та заохочуватимемо спільні рішення щодо захисту повітряного простору НАТО”, — зауважив міністр оборони Латвії.

Своєю чергою президент Латвії Едгарс Ринкевичс заявив, що на подібні інциденти з російськими дронами необхідна колективна реакція світу, адже “кількість таких інцидентів на східному фланзі НАТО зростає”.

“Вчора на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. Триває слідство. Ми в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і ми повинні вирішувати їх спільно”, — йдеться у дописі латвійського президента.