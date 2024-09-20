Сейм Латвії підтримав поправки до закону про кредитні установи, які заборонятимуть використовувати російську мову в банкоматах комерційних банків країни.

Про це повідомляє видання Delfi.

Відтепер банкомати Латвії мають бути налаштовані латиською мовою. Водночас вони можуть використовувати офіційні мови держав-членів ЄС, Організації економічного співробітництва й розвитку або країн-кандидатів.

Поправки також передбачають мінімальні вимоги, щоб клієнт банку міг зняти готівку зі свого рахунку. Також документом передбачено забезпечити доступність готівки для мешканців на всій території Латвії.

Нагадаємо, у четвер, 19 вересня, Верховна Рада проголосувала за перейменування понад 328 населених пунктів України. Відповідно до цього рішення, перейменування підлягають населені пункти, назви яких мають русифіковане походження або містять російські та радянські наративи.