Про це повідомляє видання Delfi.
Відтепер банкомати Латвії мають бути налаштовані латиською мовою. Водночас вони можуть використовувати офіційні мови держав-членів ЄС, Організації економічного співробітництва й розвитку або країн-кандидатів.
Поправки також передбачають мінімальні вимоги, щоб клієнт банку міг зняти готівку зі свого рахунку. Також документом передбачено забезпечити доступність готівки для мешканців на всій території Латвії.
Нагадаємо, у четвер, 19 вересня, Верховна Рада проголосувала за перейменування понад 328 населених пунктів України. Відповідно до цього рішення, перейменування підлягають населені пункти, назви яких мають русифіковане походження або містять російські та радянські наративи.
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