У тимчасово окупованому Луганську росіяни проведуть пропагандистську акцію під назвою “мой ворошиловград”, присвячену дню міста. Окупанти вирішили використати у цей день радянську назву міста, яку воно мало до 1990-х років.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що для участі у заході псевдовлада планує зігнати учнів та вчителів місцевих шкіл.

“Цей захід є частиною стратегії кремлівських окупантів з відновлення ідеологічного впливу минулого, намагаючись повернути Україну до радянських часів. Через такі акції ворог прагне створити ностальгію за СРСР та нав’язати жителям тимчасово окупованих територій ідеї про “велике радянське минуле”, замасковуючи реальну мету — закріплення свого контролю та виправдання агресії”, — йдеться у повідомленні.

В ЦНС зауважили, що такі пропагандистські акції із примусовою участю у них бюджетників є системними на ТОТ України.