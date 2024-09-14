Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що для участі у заході псевдовлада планує зігнати учнів та вчителів місцевих шкіл.
“Цей захід є частиною стратегії кремлівських окупантів з відновлення ідеологічного впливу минулого, намагаючись повернути Україну до радянських часів. Через такі акції ворог прагне створити ностальгію за СРСР та нав’язати жителям тимчасово окупованих територій ідеї про “велике радянське минуле”, замасковуючи реальну мету — закріплення свого контролю та виправдання агресії”, — йдеться у повідомленні.
В ЦНС зауважили, що такі пропагандистські акції із примусовою участю у них бюджетників є системними на ТОТ України.
- Росія створила нову окупаційну структуру на ТОТ Херсонщини, — ЦНС
- Школярів на ТОТ псевдовлада одягне в уніформу по стилю післявоєнних років, — ЦНС
- На ТОТ у школах викладають пропаганду, – ЦНС