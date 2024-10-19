Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.

Зазначається, що Пєрвуха перебував на службі підпорядкованого Генштабу ЗС РФ 273-го розвідувального центру (в/ч 53847). Пункт постійної дислокації розташований у Новосибірську.

“На тимчасово окупованих територіях України Пєрвуха обіймав посаду так званого “начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби”,— уточнили у розвідці.

ГУР МО вкотре нагадало, що “за кожен злочин проти України буде справедлива відплата”.

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