У суботу, 18 жовтня, близько 11:40 у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ Патріот, у якому перебував офіцер російської армії – майор Дмитро Пєрвуха. Внаслідок вибуху воєнний злочинець був знищений.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.

Зазначається, що Пєрвуха перебував на службі підпорядкованого Генштабу ЗС РФ 273-го розвідувального центру (в/ч 53847). Пункт постійної дислокації розташований у Новосибірську.

“На тимчасово окупованих територіях України Пєрвуха обіймав посаду так званого “начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби”,— уточнили у розвідці.

ГУР МО вкотре нагадало, що “за кожен злочин проти України буде справедлива відплата”.