Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.
Зазначається, що Пєрвуха перебував на службі підпорядкованого Генштабу ЗС РФ 273-го розвідувального центру (в/ч 53847). Пункт постійної дислокації розташований у Новосибірську.
“На тимчасово окупованих територіях України Пєрвуха обіймав посаду так званого “начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби”,— уточнили у розвідці.
ГУР МО вкотре нагадало, що “за кожен злочин проти України буде справедлива відплата”.
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