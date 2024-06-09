Про це повідомляє місцевий ресурс “Новини 12”.
Інцидент стався у відділенні поштової служби на вул.Соборності в обласному центрі. З’ясувалося, що чоловік замовив доставку до відділення “Нової пошти” трьох піротехнічні імітаційних гранат.
Отримавши посилку, вирішив оглянути їх на місці, проте не дотримався правил поводження з вибухонебезпечними предметами. Чоловік випадково висмикнув чеку однієї з навчальних гранат і вона вибухнула.
Повідомляється, що потерпілому надали медичну допомогу, а його здоров’ю загроз немає. Персонал пошти не постраждав.
Нагадаємо, у Святошинському районі Києва у ніч на 28 квітня стався вибух гранати. Через необережне ставлення до зброї постраждали люди.
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