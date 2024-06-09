У неділю, 9 червня, у відділенні "Нової пошти" у Луцьку пролунав звук вибуху. Виявилось, що місцевий житель замовив в інтернет-магазині піротехнічні імітаційні гранати, однак порушив правила експлуатації.

Про це повідомляє місцевий ресурс “Новини 12”.

Інцидент стався у відділенні поштової служби на вул.Соборності в обласному центрі. З’ясувалося, що чоловік замовив доставку до відділення “Нової пошти” трьох піротехнічні імітаційних гранат.

Отримавши посилку, вирішив оглянути їх на місці, проте не дотримався правил поводження з вибухонебезпечними предметами. Чоловік випадково висмикнув чеку однієї з навчальних гранат і вона вибухнула.

Повідомляється, що потерпілому надали медичну допомогу, а його здоров’ю загроз немає. Персонал пошти не постраждав.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва у ніч на 28 квітня стався вибух гранати. Через необережне ставлення до зброї постраждали люди.