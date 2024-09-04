У Луцьку затримали чоловіка, підозрюваного у стрілянині по військовослужбовцях ТЦК наприкінці серпня.

Про це повідомляє Національна поліція у Волинській області.

Затриманим виявився 40-річний мешканець Луцька. У нього знайшли зброю, яку вилучили та передали на експертизу.

Операцію із затримання провели спецпідрозділи поліції КОРД. Після оголошення підозри, правоохоронці планують звернутися до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування за статтею 348 Кримінального кодексу України щодо посягання на життя військовослужбовця. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Слідство встановлює мотиви вчинення злочину.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 27 серпня невідомий обстріляв пост охорони Луцького ОМТЦК. Внаслідок нападу було поранено старшого солдата, який наразі перебуває на лікуванні у шпиталі. Військові відповіли вогнем, але нападнику вдалося втекти.