Про це повідомляє Національна поліція у Волинській області.
Затриманим виявився 40-річний мешканець Луцька. У нього знайшли зброю, яку вилучили та передали на експертизу.
Операцію із затримання провели спецпідрозділи поліції КОРД. Після оголошення підозри, правоохоронці планують звернутися до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Наразі триває досудове розслідування за статтею 348 Кримінального кодексу України щодо посягання на життя військовослужбовця. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.
Слідство встановлює мотиви вчинення злочину.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 27 серпня невідомий обстріляв пост охорони Луцького ОМТЦК. Внаслідок нападу було поранено старшого солдата, який наразі перебуває на лікуванні у шпиталі. Військові відповіли вогнем, але нападнику вдалося втекти.
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