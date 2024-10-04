У Шептицькому районі Львівської області вбили подружжя. Після скоєння злочину нападник викрав автомобіль жертв і зник з місця події. Поліція наразі розшукує злочинця.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

Зазначається, вранці 4 жовтня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка з вогнепальними пораненнями на його подвір’ї.

Правоохоронці прибули на місце події, де виявили ще одне тіло – дружину загиблого, 48-річну жінку, з травмами голови у житловому будинку.

“Проведеними заходами було встановлено, що після вчинення злочинів нападник поїхав в автомобілі вбитого ним власника господарства. До встановлення місцеперебування та затримання зловмисника задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Триває спеціальна поліцейська операція”, — йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства та незаконного заволодіння транспортним засобом. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.