Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.
Зазначається, вранці 4 жовтня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка з вогнепальними пораненнями на його подвір’ї.
Правоохоронці прибули на місце події, де виявили ще одне тіло – дружину загиблого, 48-річну жінку, з травмами голови у житловому будинку.
“Проведеними заходами було встановлено, що після вчинення злочинів нападник поїхав в автомобілі вбитого ним власника господарства. До встановлення місцеперебування та затримання зловмисника задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Триває спеціальна поліцейська операція”, — йдеться у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства та незаконного заволодіння транспортним засобом. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
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