У Львівській області знову зафіксовано порушення прав дітей у притулку, що підпорядкований Службі у справах дітей Львівської ОВА.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець з посиланням на дані з відкритих окупаційних джерел.

Серед “кричущих порушень прав”:

дітей поміщають в ізолятор як покарання. Відомо про факт перебування там дітей протягом 5 днів. Адміністрація закладу пояснила це тим, що діти симулюють хворобу, аби не йти до школи. Однак без цілодобового нагляду неповнолітніх залишати там за зачиненими дверима неприпустимо;

чимало дітей перебувають у притулку понад встановлений термін – 90 днів. Деякі вже більше 2-х років живуть у закладі;

лікарі притулку здійснюють медичну практику без ліцензії, що є грубим порушенням;

служби у справах дітей Львівської та Запорізької ОВА (звідки перемістили дітей зі статусом ВПО) не демонструють жодної зацікавленості в координації своїх дій на користь дітей;

реформа деінституціалізації ігнорується: лише 4 дитини з 44-х, які покинули притулок у 2023 році, потрапили до патронатних сімей. Інші ж діти направлені до інституційних закладів, а не до сімей.

За словами Лубінця, звіт про виявлені порушення уже отримали відповідні державні органи. Він зазначив, що вже внесено подання щодо Львівської та Запорізької ОВА, які передбачають усунення виявлених порушень вказаними органами у місячний строк.

“Вимагаю негайного втручання і усунення цих порушень. Не можу дозволити, щоб правами дитини нехтували!” — наголосив Лубінець.