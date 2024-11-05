Про це повідомили у ТУ БЕБ у Львівській області.
З початку 2024 року автомобілі були ввезені на митну територію України нібито для потреб Збройних Сил України. Частину транспортних засобів продавали за готівку через онлайн-платформи, такі як Instagram, Facebook, а також у Telegram-каналах. Іншу частину автомобілів розбирали на запчастини для подальшого продажу.
У рамках досудового розслідування детективи БЕБ провели три контрольні закупки автомобілів та більше 50 обшуків за адресами проживання фігурантів.
У результаті вилучено 30 автомобілів, документи, готівку та комп’ютерну техніку. Слідство триває, та правоохоронці продовжують встановлювати коло осіб, причетних до цієї незаконної діяльності.
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