У Львові рано вранці сталася пожежа в кінотеатрі "Дзвін", розташованому біля пам’ятника Бандери.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

“Сьогодні близько 06:00 год ранку здійнялася пожежа в кінотеатрі “Дзвін”, що біля памʼятника Бандери у Львові. Приміщення повністю вигоріло. За попередньою інформацією причина пожежі — підпал”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в пожежі постраждалих немає. Натомість зазнали пошкоджень сусідні будівлі — бізнес та приватні помешкання.

Як повідомила голова Галицького району Галина Гладяк, коли представники районної адміністрації приїхали на місце пожежі в кінотеатрі “Дзвін”, працівники ДСНС повідомили про ще кілька місць займань, які зафіксували цієї ночі.

Зокрема, три у Галицькому районі: контейнерний майданчик на вул. Низький Замок, електрощитова на вул. Театральній та фасадні декорації на вул. Староєврейській. Також було два загоряння на контейнерних майданчиках на вул. Квітки-Основ’яненка і одне на вул. Бортнянського у Залізничному районі та ще одне на вул. Яцкова у Шевченківському районі.