У Львові 22 липня прощаються з відомою мовознавицею та громадською діячкою Іриною Фаріон, яка померла внаслідок збройного нападу напередодні. На похорон зібрались сотні людей.

Про це пише “ТСН”.

Спочатку прощання з Іриною Фаріон відбулось в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла. Туди прийшли тисячі людей, щоб віддати останню шану покійній. Весь храм був заповнений людьми, які принесли квіти. На похорон прийшли не тільки мешканці Львова, а й жителі з інших областей. Це — соратники, студенти та однодумці вбитої мовознавиці.

Після прощання у храмі, домовину із тілом Ірини Фаріон привезли на площу Ринок.

Попереду йшла велика кількість священнослужителів. Люди несли плакат із написом: “Ірина Фаріон — сучасний провідник української нації” та плакати із цитатами мовознавиці.

Біля Львівської міської ради жалобну процесію зустрічали депутати міської ради, чиновники, мер Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Міський сурмач також виконав останню жалобну мелодію для Ірини Фаріон — такою є львівська традиція.

Звідси процесія рушила вулицями міста до Личаківського кладовища, де поховають Ірину Фаріон. Люди дорогою вигукували: “Герої не вмирають” та “Мова має значення” та “Слава!”.

Мовознавцю поховають на центральній алеї, поле №22, біля могили Володимира Івасюка.