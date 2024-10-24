Правоохоронці викрили завідуючу відділенням однієї з лікарень Львова, яка вимагала та отримувала неправомірну вигоду за оформлення ІІІ-ї групи інвалідності.

Про це повідомили у прокуратурі Львівської області.

Слідство встановило, що лікар-алерголог, займаючи посаду завідуючої відділенням, вимагала у чоловіка призовного віку 3 000 доларів США за “вирішення питання” щодо отримання ним ІІІ групи інвалідності. За ці гроші вона обіцяла вплинути на посадових осіб обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) для прийняття необхідного рішення.

Завідуючу відділенням було затримано під час отримання обумовленої суми. Під час обшуку в її робочому кабінеті правоохоронці виявили та вилучили готівку на понад 2 мільйони гривень, а також чорнові записи.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності. Готується повідомлення про підозру лікарці. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області, оперативний супровід — Управління СБУ у Львівській області.