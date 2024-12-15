Після цього він буде поширений по всій країні. Передача Вифлеємського вогню миру — це міжнародний скаутський захід, що відбувається щороку напередодні Різдва.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

“Львівські пластуни започаткували нову традицію: вогонь привезли з місця народження Ісуса Христа і сьогодні запалили на Полях почесних поховань Захисників України у Львові”, — йдеться у повідомленні.

Ідея передачі Вифлиємського вогню зародилася в Лінці 1986 року. Із 1998-го щороку українські пластуни перебирають Вифлеємський вогонь від словацьких чи польських скаутів на кордоні, або ж їдуть за ним у Відень і привозять в Україну. Далі в кожне місто і село вогонь потрапить залізничними шляхами.