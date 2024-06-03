Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного.
Похорон розпочався о 14:00. Провести в останній шлях загиблу прийшли сотні українців — рідні, друзі, знайомі, колеги, бойові побратими та просто мешканці міста. Дівчину ховають в закритій труні.
Напередодні, 2 червня, із журналісткою та парамедикинею прощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві.
“Чека” залишила близьким побажання, як має виглядати церемонія прощання із нею. Замість квітів — донати на батальйон та допомога сім’ям загиблих. Ніяких штучних квітів чи пластику. Одяг — вишиванка або камуфляж (для чинних військових та ветеранів/нок)”, — повідомляють на сторінці батальйону.
Труну з Іриною багато хто зустрічав на колінах.