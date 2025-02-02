Близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про вибух на вулиці Городоцькій в одному з готелів Львова.

Про це повідомляє Нацполіція.

За її інформацію, вибух стався опівночі — до поліції надійшло повідомлення про подію на вулиці Городоцькій в одному з готелів. Внаслідок вибуху у готелі Львова травмований чоловік: поліцейські встановлюють обставини події

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені вікна та двері закладу.

Попередньо встановлено, що 44-річний львів’янин, перебуваючи на третьому поверсі готелю, кинув невідомий вибуховий пристрій. Мотиви його поки що невідомі. Внаслідок вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.