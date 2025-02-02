Про це повідомляє Нацполіція.
За її інформацію, вибух стався опівночі — до поліції надійшло повідомлення про подію на вулиці Городоцькій в одному з готелів.
Внаслідок вибуху у готелі Львова травмований чоловік: поліцейські встановлюють обставини події
Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені вікна та двері закладу.
Попередньо встановлено, що 44-річний львів’янин, перебуваючи на третьому поверсі готелю, кинув невідомий вибуховий пристрій. Мотиви його поки що невідомі.
Внаслідок вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини вибуху та походження вибухового пристрою.
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