У Львові ввечері понеділка, 19 липня, невідомі стріляли у Ірину Фаріон. Вона госпіталізована.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За його даними, Фаріон жива, але знаходиться у важкому стані.

“Стрільця бачили сусіди, він був у рукавичках і зброя була без глушника”, — написав Зінкевич.

У Головному управлінні Національної поліції у Львівській області написали про напад на громадську діячку 60-років. Правоохоронці проводять спецоперацію для затримання зловмисника, який стріляв у громадську діячку. Вони підтвердили, що це сталося на вулиці Масарика.

“Її було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови. У Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, до якої задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини”, — додали правоохоронці.

Журналістка Марта Оліярник пише, що Фаріон забрала карета швидкої медичної допомоги. За її даними, жінці вистрілили у скроню.

ZAXID.NET з посиланням на джерела пише, що Фаріон привезли до лікарні близько 20:00, у неї вогнепальне поранення в голову.

“На момент поступлення її стан був вкрай важкий. Пацієнтці надається невідкладна допомога”, — йдеться у повідомленні.