Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За його даними, Фаріон жива, але знаходиться у важкому стані.

“Стрільця бачили сусіди, він був у рукавичках і зброя була без глушника”, написав Зінкевич.

У Головному управлінні Національної поліції у Львівській області написали про напад на громадську діячку 60-років. Правоохоронці проводять спецоперацію для затримання зловмисника, який стріляв у громадську діячку. Вони підтвердили, що це сталося на вулиці Масарика.

“Її було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови. У Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, до якої задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини”, додали правоохоронці.

Журналістка Марта Оліярник пише, що Фаріон забрала карета швидкої медичної допомоги. За її даними, жінці вистрілили у скроню.

ZAXID.NET з посиланням на джерела пише, що Фаріон привезли до лікарні близько 20:00, у неї вогнепальне поранення в голову.

“На момент поступлення її стан був вкрай важкий. Пацієнтці надається невідкладна допомога”, йдеться у повідомленні.

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