Поліція Львова скерувала до суду обвинувальні акти щодо 16-річного підлітка, який десять разів повідомляв про замінування різних об'єктів міста.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

Зазначається, що з лютого по квітень 2024 року 16-річний мешканець Золочівського району Львова електронною поштою відправляв листи щодо “замінування” навчальних закладів та торговельно-розважальних центрів міста.

“На кожне таке повідомлення реагували правоохоронці — за вказаними адресами працювали спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та співробітники інших служб поліції Львівщини, проводились перевірки, обстеження, евакуації, припинялась робота закладів”, — йдеться у повідомленні.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.