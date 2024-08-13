Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.
Зазначається, що з лютого по квітень 2024 року 16-річний мешканець Золочівського району Львова електронною поштою відправляв листи щодо “замінування” навчальних закладів та торговельно-розважальних центрів міста.
“На кожне таке повідомлення реагували правоохоронці — за вказаними адресами працювали спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та співробітники інших служб поліції Львівщини, проводились перевірки, обстеження, евакуації, припинялась робота закладів”, — йдеться у повідомленні.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.
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