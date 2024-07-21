У Львові сьогодні розпочався парастас за вбитою 19 липня Іриною Фаріон. Відому мовознавицю поховають у понеділок, 22 липня, на Личаківському кладовищі.

Відеокадри церемонії прощання з Іриною Фаріон оприлюднив УНІАН.

Як повідомляють ЗМІ, попрощатися з Іриною Фаріон прийшли рідні, колеги, львів’яни та прихильники громадської діячки з різних міст України. Серед тих, хто хотів віддати шану професорці були й військові.

Попрощатися з громадською діячкою та колишньою нардепкою Іриною Фаріон можна буде до 22:00. Чин похорону розпочнеться в понеділок, 22 липня о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11).

Поховають Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї — поле № 22, неподалік могили одного з основоположників української естрадної музики Володимира Івасюка.

Нагадаємо, у відому захисницю української мови Ірину Фаріон стріляли у Львові увечері 19 липня. Невідомий вистелив жінці із вогнепальної зброї у голову. Фаріон госпіталізували у вкрай тяжкому стані. Після термінової операції вона перебувала у реанімації у глибокій мозковій комі й невдовзі померла. Поліція досі розшукує стрільця.