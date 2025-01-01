Сьогодні, 1 січня, у Львові урочисто відкрили вулицю Ірини Фаріон, яка раніше носила назву "Технічна". На заході присутні були донька Ірини Фаріон, Софія Особа, з дітьми, а також мешканці міста.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Вулиця, що проходить через Галицький район від вулиці Матейка до перехрестя з вулицями Устяновича та Бібліотечною, була перейменована на честь Ірини Фаріон рішенням Львівської міської ради, яке було ухвалене 28 листопада.

Донька Ірини Фаріон, Софія Особа, зазначила, що для неї особливо важливо, що відкриття вулиці відбулося саме 1 січня.

“Ми рік починаємо не лише з Бандери, а з Ірини Фаріон, тобто не лише бандеризація, а тепер має бути і фаріонізація. Для нас ця вулиця — особливе місце, бо мама працювала в Львівській політехніці, яка є поряд, і навчалася в університеті Франка”, — сказала вона.

За словами пані Софії, її мама любила гуляти цією вулицею разом із подругою Оксаною.