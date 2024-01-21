Відповідну інформацію було розміщено на сайті Львівської обласної ради.

Встановлення рекорду України приурочили до Дня Соборності України, проголошення 105-ї річниці Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської народної республіки. Зафіксували рекорд представники Книги рекордів України.

Прапор зберігатиметься у Львівському Будинку офіцерів.

За словами в.о. голови Львівської обласної ради Юрія Холода, за пів року двадцятиметровий прапор України об’їхав 20 українських міст, відвідав позиції понад 30 бригад ЗСУ та зібрав тисячі підписів військових, капеланів, медиків, волонтерів, благодійників, громадських діячів, зірок шоубізнесу, освітян і школярів. У липні унікальне знамено підняли на Говерлу, а згодом у Верховній Раді України підпис на ньому поставив Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Валерій Залужний.

«Знаково, що 33 роки тому, саме 21 січня 1991-го, українці створили найбільший «живий ланцюг». Уже 10 років наші захисники героїчно захищають нашу соборність, а від 24 лютого 2022 року лише єдність нашого народу є головною запорукою нашої стійкості та майбутньої перемоги. Дякуємо нашим воїнам та вірмо один в одного й надалі підтримуймо своїх ближніх і всіх, хто потребує нашої помочі. Разом ми сильні», – зауважив Юрій Холод.