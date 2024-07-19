Служба безпеки та Національна поліція затримали у Львові двох молодиків, які за вказівкою агресора готували серію підпалів авто українських воїнів.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зазначається, що фігурантами виявилося двоє місцевих жителів віком 17 та 18 років, які шукали “легких” грошей на сторінках російських Телеграм-каналів.

“На одному із пабліків представник ФСБ пообіцяв фігуранту швидкий заробіток в обмін на співпрацю. За його вказівкою молодик спочатку підшукував “потрібні” автомобілі, а потім приховано фотографував їх”,- йдеться у повідомленні.

Після отримання медіафайлів російська спецслужба давала “дозвіл” на знищення потенційних цілей. За таким алгоритмом фігурант підпалив авто військовослужбовця бойової бригади ЗСУ.

Для вчинення злочину зловмисник використав пляшку з керосином та розпалювач, яким облив транспортний засіб.

Це було “тестовим” завданням ФСБ, після чого куратор дав нове доручення – залучити ще молодиків для здійснення серії підпалів авто ЗСУ по всьому місту.

Надалі до протиправної схеми був залучений і 17-річний спільник.

Під час наступних злочинів виконавці мали фільмувати загоряння транспортних засобів для “звітності”. У разі одержання відео, окупанти планували використати його для створення медійної картинки про нібито існування у Львові антиукраїнського підпілля, зазначили в СБУ.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років ув’язнення.