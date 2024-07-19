Про це повідомили у пресцентрі СБУ.
Зазначається, що фігурантами виявилося двоє місцевих жителів віком 17 та 18 років, які шукали “легких” грошей на сторінках російських Телеграм-каналів.
“На одному із пабліків представник ФСБ пообіцяв фігуранту швидкий заробіток в обмін на співпрацю. За його вказівкою молодик спочатку підшукував “потрібні” автомобілі, а потім приховано фотографував їх”,- йдеться у повідомленні.
Після отримання медіафайлів російська спецслужба давала “дозвіл” на знищення потенційних цілей. За таким алгоритмом фігурант підпалив авто військовослужбовця бойової бригади ЗСУ.
Для вчинення злочину зловмисник використав пляшку з керосином та розпалювач, яким облив транспортний засіб.
Це було “тестовим” завданням ФСБ, після чого куратор дав нове доручення – залучити ще молодиків для здійснення серії підпалів авто ЗСУ по всьому місту.
Надалі до протиправної схеми був залучений і 17-річний спільник.
Під час наступних злочинів виконавці мали фільмувати загоряння транспортних засобів для “звітності”. У разі одержання відео, окупанти планували використати його для створення медійної картинки про нібито існування у Львові антиукраїнського підпілля, зазначили в СБУ.
Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років ув’язнення.
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