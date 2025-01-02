У Львові поліцейські ідентифікували молодого чоловіка, який пошкодив Менору, розташовану на вулиці Валовій. Інцидент стався 1 січня і набув розголосу після того, як відео події з’явилося в соціальних мережах.

Про це повідомляє Нацполіція Львівської області.

“Під час моніторингу соціальних мереж 1 січня поліцейські натрапили на відео, де невідомий підійшов до семисвічника, перерізав кабель живлення й утік”, – повідомили в поліції.

На опублікованих кадрах видно, як невідомий підійшов до семисвічника, пошкодив кабель живлення і зник із місця події.

Зловмисника вдалося встановити завдяки спільним зусиллям оперативників кримінальної поліції та слідчих Львівського районного управління поліції №1 разом із фахівцями Управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

Крім того, правоохоронці вирішують питання процесуального статусу інших осіб, які були присутні на місці події та знімали відео.

“Зараз вирішується питання про повідомлення підозрюваному про вчинення кримінального правопорушення за статтею 178 Кримінального кодексу України, що стосується пошкодження релігійних споруд чи культових будинків. Санкція статті передбачає штраф, громадські роботи, пробаційний нагляд, обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років”, – уточнили в поліції.

Досудове розслідування триває, а правоохоронці аналізують усі деталі справи, аби притягнути до відповідальності всіх причетних до інциденту.