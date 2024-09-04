У Львові завершилися аварійно-рятувальні роботи після ранкового ракетного обстрілу російськими військами. Завдяки оперативним діям надзвичайників було врятовано 12 осіб.

Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

“Постраждало 53 осіб. На жаль, семеро загинули, серед них, за уточненими даними, двоє дітей (7 та 14 років)”, — йдеться у повідомленні.

Психологи ДСНС Львівщини та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності надали допомогу 103 постраждалим, з яких 16 дітей.

До ліквідації наслідків було залучено понад 150 рятувальників та 38 одиниць спецтехніки.