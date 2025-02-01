У Єлецькому районі Липецької області РФ вранці в суботу, за даними місцевої влади, впав ступінь авіаційного ракетного комплексу.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Видання “Новини Липецька” повідомило, що вранці 1 лютого жителі сіл Єлецького району “чули сильний гуркіт”, а потім у них зникли електрика та вода, почалися перебої в роботі стільникового зв’язку. У полі поряд з одним із населених пунктів виникла величезна вирва.

Телеграм-канал Baza зазначає, що загалом без світла залишилися мешканці 540 будинків у шести населених пунктах регіону. Електропостачання відновили надвечір.

Згодом пресслужба уряду регіону повідомила, що причиною вибуху стало падіння відпрацьованого ступеня. Загиблих та постраждалих, як стверджується, немає.

У повідомленні уряду Липецької області також наголошується, що вранці 1 лютого міноборони Росії повідомило про завдання “групового удару високоточною зброєю великої дальності” по об’єктах на території України.