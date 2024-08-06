Про це повідомив у вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський.

“Наші українські Сили оборони та безпеки у цьому вже йдуть до переваги, і за липень наші воїни застосували більше дронів, ніж окупант. Це має бути стійкою тенденцією на фронті – по всіх видах дронів, які є в наших підрозділів. Від FPV та до всіх інших, включно з нашими далекобійними дронами, які вже впливають на війну стратегічно”, — сказав глава держави.

Президент зазначив, що на Ставці у вівторок доповідали Мінстратегпром і Мінцифри про виробництво і фінансування дронів.