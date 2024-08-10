Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні повідомила, що у липні 2023 року кількість загиблих і поранених серед цивільних осіб досягла найвищого рівня з жовтня 2022 року.

Про це йдеться у звіті ООН.

У липні 2024 року в Україні загинуло щонайменше 219 цивільних осіб, а 1018 отримали поранення, що робить цей місяць найсмертоноснішим для цивільного населення з жовтня 2022 року. Зростання жертв серед цивільних триває з березня 2024 року.

8 липня російські сили здійснили масштабну атаку, внаслідок якої загинуло 43 цивільних, у тому числі 5 дітей, а 147 осіб, у тому числі 7 дітей, отримали поранення. Напад також призвів до значних руйнувань, зокрема в лікарняному комплексі в Києві, повністю знищивши токсикологічне відділення Охматдитської національної дитячої лікарні та значно пошкодивши Центр дитячої кардіології та кардіохірургії.

У червні та липні 2024 року російські збройні сили активізували наступальні операції в Донецькій області, що призвело до зростання жертв серед цивільного населення: з 125 у травні до 224 у червні та 269 у липні. Більшість жертв (90%) та пошкоджень освітніх і медичних установ (86%) зафіксовано на території, контрольованій урядом.