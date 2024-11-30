Протягом листопада близько шести тисяч військовослужбовців, які самовільно залишили частини, повернулися до служби.

Про це повідомляє LIGА.net з посиланням на джерело у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що військові, які добровільно повертатимуться до війська із СЗЧ, зараховуватимуть у батальйони резерву і вже звідти розподілятимуть до підрозділів, у яких вони продовжать військову службу.

Водночас повернутися можна буде не до будь-якого підрозділу, людей розподілятимуть до “визначених військових частин”.

Додамо, станом на жовтень 2024 року за даними Офісу Генерального прокурора було відкрито 89 127 кримінальних проваджень щодо самовільного залишення частини (СЗЧ) та дезертирства.

Нагадаємо, днями Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або дезертували, повернутися до служби за власним бажанням.