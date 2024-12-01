Про це повідомляє Міністерство оборони України.

За його інформацією, у листопаді 2024 року російська армія зазнала найбільших безповоротних і санітарних втрат у живій силі від початку широкомасштабного вторгнення – 45 720 військових.

Як передає Укрінформ,

“За даними Генерального штабу ЗСУ, в листопаді упродовж однієї доби наші воїни “задвухсотили” та “затрьохсотили” 2 030 ворожих солдатів. Це також найвищий показник втрат ворога за добу від 24 лютого 2022 року”, — йдеться в повідомленні.

Також упродовж листопада українські воїни уразили 307 ворожих танків, що є найвищим показником цієї осені (у вересні було знищено або підбито 291 ворожий танк, у жовтні – 279).

“Якщо говорити про сумарні втрати ворога у озброєнні та техніці у листопаді 2024 року, то їх орієнтовна вартість сягає понад 3 мільярди доларів США. У вересні та жовтні ця цифра була меншою. Тож, Кремль продовжує витрачати шалені кошти на продовження війни”, — підсумували у Міноборони України.

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 1 грудня 2024 року становлять близько 742 тисячі 130 осіб, зокрема 1730 осіб — за минулу добу.