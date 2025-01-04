Водночас, за даними порталу DeepState, протягом грудня Росія захопила 510 квадратних кілометрів, таким чином швидкість просування окупантів у перший місяць зими скоротилась до 16,45 квадратного кілометра за добу.

Про це повідомляє Мілітарний у статті про підсумки військової ситуації в Україні у 2024 році, посилаючись на дані DeepState.

Водночас, за даними порталу, протягом грудня Росія захопила 510 квадратних кілометрів, таким чином швидкість просування окупантів у перший місяць зими скоротилась до 16,45 квадратного кілометра за добу.

Всього, за даними Мілітарного, за 2024 рік Сили оборони втратили контроль над 3600 квадратних кілометрів території України:

100 квадратних кілометрів у червні;

160 квадратних кілометрів у липні;

370 квадратних кілометрів у серпні;

400 квадратних кілометрів у вересні;

560 квадратних кілометрів у жовтні;

610 квадратних кілометрів у листопаді;

510 квадратних кілометрів у грудні.

Найбільше у 2024 році окупанти просунулись у Донецькій та Харківській областях.

Портал зауважив, що ці дані наводяться без урахування операції ЗСУ у Курській області РФ.