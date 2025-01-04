Про це повідомляє Мілітарний у статті про підсумки військової ситуації в Україні у 2024 році, посилаючись на дані DeepState.
Водночас, за даними порталу, протягом грудня Росія захопила 510 квадратних кілометрів, таким чином швидкість просування окупантів у перший місяць зими скоротилась до 16,45 квадратного кілометра за добу.
Всього, за даними Мілітарного, за 2024 рік Сили оборони втратили контроль над 3600 квадратних кілометрів території України:
100 квадратних кілометрів у червні;
160 квадратних кілометрів у липні;
370 квадратних кілометрів у серпні;
400 квадратних кілометрів у вересні;
560 квадратних кілометрів у жовтні;
610 квадратних кілометрів у листопаді;
510 квадратних кілометрів у грудні.
Найбільше у 2024 році окупанти просунулись у Донецькій та Харківській областях.
Портал зауважив, що ці дані наводяться без урахування операції ЗСУ у Курській області РФ.
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