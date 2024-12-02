Про це повідомили у Міноборони.

Найбільший обсяг робіт припав на сільськогосподарські угіддя — 18 266,09 га.

Крім того, розміновано 18,02 км автомобільних доріг та 31,6 км залізничних колій.

За місяць знищено 4 456 вибухонебезпечних предметів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії знешкоджено 415 681 одиницю.

Зазначається, що в Україні сертифіковано 69 операторів протимінної діяльності, які можуть проводити гуманітарне розмінування.