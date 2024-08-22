Про це повідомляє Delfi.

“Щойно почалася війна в Україні, ми вже помітили, що з Калінінграда було перекинуто багато техніки та частину особового складу. Щойно вони повернулися після ротації, і тепер видно, що йде помітне скорочення, принаймні сухопутних військ”, – цитує видання командувача литовської армії Раймундаса Вайкшнораса.

Однак, за його словами, не можна розслаблятися, оскільки Москва продовжує спроби контролювати регіон Балтійського моря.

“Але не обманюватимемо себе, так звана система A2/AD, яка прикриває з повітря, у них сильна. І нічого там не змінилося. Вони, як і раніше, намагаються контролювати Балтійське море, як і раніше, намагаються контролювати цей регіон, тому ми також маємо зберігати пильність та стежити за тим, що там відбувається”, – зазначив командувач.

Відомо, що наступальна операція Сил оборони України в Курській області РФ розпочалася 6 серпня 2024 року. 15 серпня було оголошено про створення на підконтрольних територіях у Курській області військової комендатури, її керівником призначили генерал-майора Едуарда Москальова.