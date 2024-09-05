Про це пише Reuters.

Директор МАГАТЕ зазначив, що через наслідки інциденту охолоджувальну споруду більше не можна буде використовувати за призначенням. Рафаель Гроссі прогнозує, що в майбутньому її доведеться демонтувати за допомогою контрольованого вибуху.

Окрім градирні, посадовець зміг оглянути насосну станцію, яка качає воду в умовах дефіциту після підриву окупантами Каховської ГЕС, а також зазирнув у приміщення, де зберігається ядерне паливо. Гроссі під час візиту на станцію був в армійському шоломі та бронежилеті.

МАГАТЕ відмовилося покласти відповідальність за пожежу у градирні ЗАЕС на Росію. Агенція постійно вдається до нейтральної риторики щодо агресора, обмежуючись застереженнями “для усіх сторін” щодо неприпустимості ядерного інциденту.