Про це повідомляє The New York Times.
Згідно з останніми даними, понад 65 людей отримали поранення, 14 з них у важкому стані. Влада вважає, що це був навмисний напад на людей. Наразі слідство працює над встановленням мотиву злочину.
За інформацією місцевої влади, водія затримали. Його ідентифікували як 50-річного громадянина Саудівської Аравії, який вперше приїхав до Німеччини у 2006 році й працював лікарем у маленькому містечку недалеко від Магдебурга.
“Шокуючий вчинок у Магдебурзі за кілька днів до Різдва вражає нас у серце. Ми продовжуємо побоюватися за життя важкопоранених і сумуємо за людьми, яких забрав із життя цей жахливий акт”, – сказала Ненсі Фейзер, міністр внутрішніх справ Німеччини, що відповідає за громадську безпеку.
Як зазначає видання Assosiated Press, насильство шокувало місто Магдебург, “довівши його мера до сліз і зіпсувавши святкову подію”, яка є частиною багатовікової німецької традиції. Це також спонукало кілька інших німецьких міст скасувати різдвяні ярмарки вихідного дня як запобіжний захід і на знак солідарності з втратою Магдебурга.
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