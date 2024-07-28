Малійські повстанці стверджують, що вбили та поранили десятки військових ПВК “Вагнер” протягом двох днів боїв біля кордону з Алжиром. За даними окупаційних джерел, серед ліквідованих є найманець Антон Єлізаров “Лотос”, який, ймовірно, керував захопленням Соледара.

Про ліквідацію “вагнерівців” пише Reuters.

За наявною нині інформацією, колона урядових військ Малі та найманці ПВК “Вагнер” потрапили в засідку місцевих повстанців.

Зокрема, як заявила повстанська коаліція політичних і військових рухів “Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку” (CSP-PSD), її учасники захопили бронетехніку, вантажівки й танкери під час боїв у прикордонному місті Тінзауатенм, а також пошкодили гелікоптер, який розбився в місті Кідал.

“У Малі загинули співробітники ПВК “Вагнера”, які рухалися в колоні з урядовими військами… Дехто потрапив у полон”, — заявив один із російських військових блогерів на псевдо War Gonzo.

Тим часом армія Малі заявила про свої втрати: двоє вбитих та 10 поранених солдатів. Крім того, вони підтвердили авіакатастрофу, яка сталася під час виконання планової місії. Водночас військові заявили, що вбили близько 20 повстанців.

За інформацію російських телеграм-каналів, серед вбитих “вагнерівців” був Антон Єлізаров на псевдо “Лотос” — командир ПВК “Вагнер”, який керував операцією з захоплення Соледара на початку повномасштабного вторгнення.

За даними розслідувачів з “Досьє”, 41-річний Єлізаров мав військову освіту, служив у Повітряно-десантних військах РФ та у відділі спецпризначення ГРУ.

У 2014 році Єлізаров отримав три роки позбавлення волі умовно та штраф за шахрайство у справі про приватизацію службової квартири. Він судився з Міністерством оборони, але зрештою програв справу і був виселений із квартири у 2016 році. Того ж року він підписав контракт із “ПВК Вагнера”.

Наразі ані Кремль, ані ПВК “Вагнер” офіційно ситуацію не коментували. Водночас у коментарі виданню Hromadske у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що відстежують ситуацію в Малі, але давати будь-які коментарі наразі не готові.