Про це повідомляє Reuters і російські пабліки.
“Сепаратисти Азавад (озброєні групи, що борються за автономію/незалежність, що складаються з племен арабів, таурегів та фулані) відбили атаки малійської армії (переважно з племен бамбара) за підтримки найманців “Вагнера”, за кілька сіл поблизу алжирського кордону”, – повідомив на сторінці в соцмережі X колишній політик, правозахисник і дипломат Мохамед Ларбі Зітут.
Telegram-канал Baza, пов’язаний із силовиками Росії, повідомив про щонайменше 20 знищених бойовиків Вагнера. Інший Telegram-канал ДШРГ Русич сповіщає про понад 80 загиблих та 15 росіян, які потрапили у полон.
“У Малі загинули співробітники ПВК “Вагнера”, які рухалися в колоні з урядовими військами… Частина потрапила в полон”, — заявив відомий російський військовий блогер Семен Пегов, який використовує псевдонім War Gonzo.
Росіяни пишуть, що серед загиблих бойовиків був адміністратор пропагандистського Telegram-канал “Grey Zone”. Його тіло ідентифікували на одному з відео, які в мережі публікували повстанці.
Своєю чергою, армія Малі повідомила, що в боях загинули двоє її солдатів і десятеро осіб зазнали поранення. Також вони заявили про ліквідацію близько 20 повстанців.
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