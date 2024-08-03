У тимчасово окупованому Маріуполі спостерігається постійний дефіцит електроенергії. Це зумовило виникнення критичної ситуації з водозабезпеченням.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

“У Маріуполі склалася критична ситуація з водозабезпеченням. Через постійні перебої з електронапругою та загальним дефіцитом електроенергії, у місті відбуваються постійні відключення води”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на регулярні проблеми з водопостачанням скаржаться жителі усіх районів. Але влада колаборантів на звернення містян не реагує.

“У тих будинках, де вода подається, жителі обурені її якістю. Маріупольці вже неодноразово викладали відео з іржавою водою, яку не можливо використовувати навіть у якості технічної”, – додають в міськраді.

Наголошується, що за два роки окупанти так і не провели замін аварійних мереж, “які вони самі ж розбомбили навесні 2022 року”. Наразі у місті працює одна аварійна служба, “яку не можливо дочекатися”.