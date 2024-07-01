Про це інформує радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

У Маріуполі, який тимчасово захоплений російською армією, спостерігається збільшення перевезення деревини для будівництва фортифікацій у напрямку Розівки/Пологів. Російські війська використовують Маріуполь як військово-логістичний центр, перетворюючи його та навколишні селища на свою базу.

«Військові переміщення через Маріуполь без змін. …Помічена активізація перевезення деревини для облаштування фортифікацій у бік Розівки / Пологів», – зазначає Андрющенко.

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