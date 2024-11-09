До російського вторгнення у туристичному центрі “Вежа” проходили виставки, лекції, зустрічі, та екскурсії. Наразі памʼятка міста знаходилася у занедбаному стані.

Про це пише Маріупольська міська рада.

Зазначається, що днями віце-премʼєр російського уряду Марат Хуснулін вчергове здійснив візит до окупованого Маріуполя, й зокрема відвідав водонапірну вежу, де до російського вторгнення діяв туристичний центр “Вежа”.

В українському Маріуполі “Вежа” була одним із туристичних центрів міста. Тут проходили виставки, лекції, зустрічі, екскурсії.

“Після окупації міста загарбники зламували службові шафи у підвалах, в яких зберігалися господарські товари та канцелярія, сподіваючись знайти там гроші чи цінні речі. Усе, що вдалося знайти – вкрали. Культурна памʼятка міста знаходилася у занедбаному стані. Частина даху просто злетіла під час вітру”, – повідомляє міськрада.

Наразі представники окупаційної влади заявляють, що прагнуть відновити знищений ними ж культурний центр і створити на його місці “створити музей водозабезпечення і громадське місце для творчості”.

“Ось правда, як виглядають “відновлення” окупантів маріупольці вже знають. Гарні фасади, а у середині руїни”, – резюмують в міськраді.